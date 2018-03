Anzeige

Ludwigshafen.Eine Hochzeitsfeier hat am Wochenende zu einem Polizeieinsatz im Hemshof geführt. Wie es in einer gestrigen Mitteilung der Behörde heißt, wurden am Samstag gegen 16.15 Uhr im Bereich Blücherstraße, Ecke Kanalstraße Schüsse gemeldet. Außerdem sollen Fahrzeuge die Straße versperrt haben.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie etwa 80 Personen mit gut 20 Fahrzeugen vor. Schnell stellte sich heraus, dass sie die Gäste einer Hochzeitsfeier waren, „die die Grenzen eines friedvollen Zusammenkommens überschritten“, wie es in der Polizeimitteilung lautet. Ob tatsächlich, wie gemeldet, auch Schüsse gefallen waren oder es sich bei dem Lärm nur um explodierendes Feuerwerk handelte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei. Die ruft dazu auf, bei Feiern im Freien Rücksicht auf Nachbarn und Anwohner zu nehmen. pol/cvs