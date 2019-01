Schüssel gestohlen

Ludwigshafen.Unbekannte haben aus dem Betriebsgebäude des Mundenheimer Friedhofs in der Raschigstraße mehrere Schlüssel gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten die Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch die Eingangstür aufgehebelt und danach einige Türen eingetreten. Der Sachschaden beträgt mindestens 5000 Euro. In einem Bürogebäude in der Kaiser-Wilhelm-Straße entwendeten Einbrecher ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch rund 500 Euro. Aus der Kleingartenanlage im Saumgartenweg wurden mehrere Angelutensilien gestohlen. Durch den Einbruch, der am Mittwoch entdeckt wurde, entstand ein Sachschaden von 700 Euro. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird noch ermittelt.

Gescheitert ist hingegen der Einbruch in ein Wohnhaus in der Schützenstraße. Die Täter hatten in der Nacht zum Mittwoch versucht, das Schloss der Eingangstür aufzubrechen. Dabei entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0621/963-27 73 oder oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019