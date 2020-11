Ludwigshafen.Wegen der energetischen Sanierung des Stadthauses Nord ziehen Mitarbeiter um. Die Schuldnerberatung ist am Mittwoch, 4. November, telefonisch und per E-Mail nur eingeschränkt erreichbar. Aus demselben Grund sind die Integrationsabteilung und der Kommunale Betreuungsverein (KBV) am Donnerstag, 5. November, schlechter erreichbar.

