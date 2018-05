Schule für Flüchtlingskinder

Anzeige

Ludwigshafen.Hisham Haeyk weiß, wie es ist, in einem völlig fremden Land Fuß fassen zu müssen. Mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter ist er vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflüchtet und hat in Ludwigshafen Asyl gefunden. Jetzt möchte der Musiklehrer Landsleuten helfen, die sein Schicksal teilen. Drei Millionen syrische Flüchtlinge hat es in den Libanon verschlagen. „Sie leben in schlimmen Verhältnissen“, sagt Haeyk. Damit die Kinder dennoch Zugang zu Bildung haben, gründeten Lehrer eine kleine Schule, die von 150 bis 200 Schülern besucht wird. „Damit diese sicher zum Unterricht kommen, sammeln wir Geld für einen Schulbus“, berichtet er. Die Initiative Gharsa ist eines von drei Ludwigshafener Hilfsprojekten, die sich jetzt zu einer gemeinsamen Spendenaktion zusammengeschlossen haben.

Mit dabei ist auch der Verein Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij und die Hilfe für Flüchtlinge aus der Region Kobane. Innerhalb eines Monats wollen sie mindestens 3000 Euro für ihre Vorhaben auftreiben. „Wir haben uns vorgenommen, zunächst 30 Spender zu suchen, die jeweils 100 Euro geben“, berichtet Eleonore Hefner, Vorsitzende des Vereins Kultur Rhein-Neckar, der die Kampagne unter dem Motto „Der Inselsommer hilft“ tatkräftig unterstützt. „Aber natürlich können die Menschen auch mehr oder weniger geben, uns ist alles willkommen“, sagt sie.

Abendessen am 21. Juni

Die Spendenaktion ist zunächst zeitlich befristet und mündet in das Kulturfestival Inselsommer, das in diesem Somer nach längerer Pause wieder auf der Parkinsel stattfindet – von 17. bis 24. Juni. „Spender, die 100 Euro oder mehr geben, werden als Dankeschön zu einem Benefizdinner beim Inselsommer am 21. Juni um 18 Uhr eingeladen“, berichtet Hefner. Die Kulturveranstaltung sei immer ein Anziehungspunkt für aktive Gruppen gewesen und Sinnbild einer weltoffenen Haltung. „Durch die Kontakte untereinander hat sich dieses Spendenprojekt ergeben.“