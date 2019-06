Schule gestaltet Jahreskonzerte

Ludwigshafen.Das Carl-Bosch-Gymnasium lädt ab Freitag, 21. Juni, zu seinen traditionellen Jahreskonzerten ein. Das Motto lautet „HeartBeat“. Ab 19 Uhr treten im Pfalzbau zahlreiche Formationen des Gymnasiums auf: das Sinfonie-, das Sinfonische Blas- und das Kammerorchester, die Mittelstufen- und Juniororchester, Gesangs- und Tanzgruppen, Big Band und Chöre. Die Bandbreite der Genres reicht von Klassik bis zu Musicals.

Nach der Premiere am Freitag finden Konzerte am Samstag, Sonntag um Montag, 22. bis 24. Juni, ebenfalls jeweils um 19 Uhr statt. Karten (12 Euro) gibt es an der Abendkasse im Pfalzbau ab 18 Uhr. fab

