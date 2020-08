Schulstart: Ludwigshafener Schulleiter hadern mit kurzfristigen Vorgaben des Landes

Ludwigshafen.Die Schulleiter in Ludwigshafen sind nur schwer zu erreichen. Unmittelbar vor dem Ende der Sommerferien und dem Unterrichtsstart am Montag bleibt kaum Zeit für ein Telefonat. Dienstbesprechungen und Fachkonferenzen stehen im Kalender, die neuen Vorgaben des erst am Donnerstag vom Land Rheinland-Pfalz veröffentlichten fünften Hygieneplans-Corona müssen weitergegeben und umgesetzt werden. Die

...