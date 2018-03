Schultheaterwoche soll aufgewertet werden

Anzeige

Ludwigshafen.„Es ist viel in Bewegung“, schloss Kulturbüro-Leiter Fabian Burstein seine Ausführungen zum Thema Förderung des Schultheaters und der freien Jugendtheaterarbeit. Mit dem NANOtheater e.V., dem AdRem Jugendtheater und der KiTZ Theaterkumpanei hat sich das Kulturbüro zur „Jungen Szene Ludwigshafen“ zusammengeschlossen, zu einem „ideellen, aber auch einem vollkommen pragmatisch gedachten Verbund“, so Burstein. Ein konkretes Projekt, das die Akteure gemeinsam angegangen seien, sei die Schultheaterwoche, die ab 2018 wieder im Verantwortungsbereich des Kulturbüros liege.

Im April solle deren Neukonzeption präsentiert werden, kündigte Burstein an. Er verriet, dass die Schultheaterwoche nicht mehr ein „isoliertes Festival“, sondern ein „prozessorientiertes Programm“ sein werde, „das uns über Monate begleiten wird, hin zu einem Höhepunkt, einem Festival.“ Im Herbst werde es überdies eine neue Ausgabe des Kinder- und Jugendtheaterfestivals „Theater International“ geben. „Auch hier werden wir demnächst eine Kommune als neuen Partner präsentieren “, so Burstein.

Literaturtage für Kinder geplant

Direktor René Zechlin stellte dem Gremium das Jahresprogramm des Wilhem-Hack-Museums vor – dort stehen nach der aktuellen „Stimme des Lichts“-Ausstellung unter anderem ab 19. Mai die „Thomas Scheibitz. Masterplankino“-Schau und ab 1. September die „Deltabeben – Regionale 2018“ auf der Agenda. Im April finden zum dritten Mal die „Medien-Erlebnis-Tage“ mit 23 Veranstaltungen in den Stadtteilbibliotheken und der Zentralbibliothek statt, erklärte Elvira Gensheimer, die bei der Stadtbibliothek für die Leseförderung zuständig ist. Bei der 14-tägigen Veranstaltung liege der Fokus „klar auf den digitalen Medien“. Damit solle, auch in Zusammenarbeit mit medien+bildung.com, vor allem „die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen“ gefördert werden. Mit den Kinderliteraturtagen werde daneben eine neue Veranstaltungsreihe mit umfassenden Aktivitäten in der Leseförderung gestartet. Die Literaturtage sollen Ende Oktober/Anfang November durchgeführt werden und seien künftig jährlich geplant.