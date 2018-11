Schutzhaft für Stadträtinnen

Ludwigshafen.Erst seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen und gewählt werden. Noch bis zur Reform des Familienrechts 1976 mussten sie um die Erlaubnis ihres Ehemanns fragen, wenn sie arbeiten gehen wollten. „Kaum vorstellbar aus heutiger Sicht“, meint Susanne Diehl, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen. Doch auch heute dürfe man die Hände nicht in den Schoß legen, denn der Frauenanteil im Bundestag ist von rund 36 Prozent in der letzten Legislaturperiode auf jetzt 30 Prozent zurückgegangen.

Immerhin für Ludwigshafen kann man ein „gesundes Maß an Emanzipation“ feststellen, so Klaus-Jürgen Becker – bei heute gleich drei Frauen im fünfköpfigen Stadtvorstand. Anlässlich des Jubiläums des Frauenwahlrechts hielt der stellvertretender Leiter des Stadtarchivs einen Vortrag zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht in Ludwigshafen“. Vor fast nur weiblichen Zuhörern berichtete er im Vortragssaal der Volkshochschule (VHS) von den Anfängen der Frauenbewegung zur Zeit der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts.

Neuanfang 1918

Die Pitcairn-Inseln in der Südsee hatten das Frauenwahlrecht 1838 erstmals in die Verfassung geschrieben. In Deutschland durften Frauen ab 1908 Mitglied von Parteien werden, ab 1914 in Krankenhäusern und Lazaretten Sanitätsdienst leisten und ab 1916 dann 15 Stunden täglich Granaten in der BASF füllen. In den Ländern der Siegermächte wurden die Frauen nach dem Krieg einfach wieder nach Hause geschickt; das Wahlrecht bekamen sie in Großbritannien erst 1928, in Frankreich erst 1944. In Deutschland war nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs 1918 ein Neuanfang möglich. Die Sozialdemokraten setzten das Frauenwahlrecht durch. „Gedankt wurde ihnen das aber nicht“, so Becker.

Die Frauen wählten in Ludwigshafen mehrheitlich konservativ, was man anhand farblich unterschiedlicher Stimmzettel genau nachvollziehen könne. Bei der ersten Reichstagswahl 1919 stellte keine einzige Partei auch nur eine Frau zur Wahl auf. Erst für den bayerischen Landtag – die Pfalz gehörte damals zu Bayern – kandidierte im Februar 1919 Therese Schmitt für die BVP, einem Vorläufer der CSU. Als „Ehefrau eines Prokuristen“ gewählt, gehörte sie dem Landtag ein Jahr lang an, ohne je eine Rede gehalten zu haben.

Die ersten drei Frauen im Ludwigshafener Stadtrat – Marie Baur, Elise Buser und Rosine Speicher – hatten ähnlich wenig zu melden. Die Kandidatur der katholischen Frauenliste, einer Abspaltung der Zentrumspartei, sorgte 1929 für einen handfesten Skandal. Sogar der Bischof wurde eingeschaltet. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 wurden alle vier Frauen im Stadtrat in Schutzhaft genommen und mussten Verzichtserklärungen unterschreiben. Unter ihnen war auch Lina Rauschelt, eine Mitbegründerin der Ludwigshafener AWO. Im Nachkriegsstadtrat war der Frauenanteil mit drei oder vier Mandaten über Jahrzehnte weiter sehr gering. Heute sind immerhin 16 von 60 Mandaten weiblich besetzt, so Becker.

Für die anstehende Kommunalwahl 2019 gab Becker noch Tipps mit auf den Weg: Kumulieren und Panaschieren ermögliche, Stimmen gezielt zu vergeben und Frauen auch mal nach oben zu wählen.

