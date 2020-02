Schwachstellen der Häuser aufgezeigt

Ludwigshafen.„Wie bunt ist eigentlich Ihr Haus?“ Eine Antwort auf diese Frage erhielten Eigentümer bei einem ungewöhnlichen Rundgang durch Friesenheim. Angeleitet von Harms Geißler wurden ausgewählte Gebäude mit einer Wärmebildkamera unter die Lupe genommen. „Rote Farbsegmente auf dem Display bedeuten Wärmeverluste“, erklärte der Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Schwachstellen aufzeigen, Energiesparpotenziale nutzbar machen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten – das ist das Ziel des Thermografie-Spaziergangs, dem ersten seiner Art in Ludwigshafen. In Worms existiert das Angebot schon seit sieben Jahren und ist Bestandteil der „Energiekarawane-Aktion“.

Wärmeverluste im Keller

Das größte Einsparpotenzial von Haushalten steckt in der Sanierung der Gebäude, sagt der Experte. In Friesenheim fanden sich sechs Eigentümer zusammen, um ihre Objekte einer energetischen Begutachtung zu unterziehen. Für die fachgerechte Durchführung sorgten Harms Geißler und der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Ludwigshafen, Joachim Alexander.

„In diesem Gebiet sind die Bedingungen von der Baustruktur günstig“, sagte der bei der Verwaltung tätige Geographie-Professor in Bezug auf mögliche Renovierungsmaßnahmen. Höchstens zweigeschossig sollten die Gebäude sein, um sie mit der Wärmebildkamera erfassen zu können – Voraussetzungen, die im Bereich Von-Stephan-Straße, Riedsaumstraße und Faberstraße als erfüllt gelten.

Manfred Meliset hatte für seine Teilnahme am Thermografie-Spaziergang einen praktischen Grund: „Ich habe gerade erst mein Dachgeschoss sanieren lassen, weil es im Sommer unerträglich heiß war“, erklärte der Eigentümer, der seit 1992 in Friesenheim wohnt. Das durch eine Ständerbauweise gekennzeichnete Dach mitsamt Heraklithplatten habe er mit einer Innendämmung versehen. Dass die Maßnahme erfolgreich war, wurde beim Blick durch die Wärmebildkamera von Harms Geißler bestätigt. Kleinere Fehlstellen ergaben sich allerdings in der Gaube.

Ein typisches Problem vieler Häuser brachte die Inaugenscheinnahme des Kellers ans Licht: Heizungswärme geht bei einfach verglasten Fenstern verloren. Für diese Fälle empfiehlt der Energieberater eine Wärmeschutzverglasung. Wärmeabgabe oberhalb von Rolladenkästen war eine weitere Schwachstelle, die sich bei der Prüfung der meisten Objekte ergab.

Auch Eigentümer Harry Kottwitz, seit den 1960er Jahren im Viertel beheimatet, konnte sich bei Geißler davon überzeugen. Um die vielfältigen Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Thermografie zu verdeutlichen, hatte der Energieberater zwei Geräte im Gepäck. Zum Einsatz kam neben einer eher einfach gehaltenen Wärmebildkamera ein 15 000 Euro teures Exemplar für professionelle Zwecke. Wer wollte, konnte zudem allerlei theoretisches Wissen erfahren. So erläuterten die Experten, dass der Wärmekennwert neuer Gebäude typischerweise unterhalb von 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter beheizter Fläche pro Jahr liegt. Bei älterem Bestand sind Werte zwischen 150 und 300 die Regel – ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung von Sanierungsmaßnahmen für die Energieeinsparung.

Am Ende des zweistündigen Rundgangs vertieften die Teilnehmer, darunter Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD), im nahegelegenen Gasthaus die gewonnenen Erkenntnisse. Ein zweiter Thermografie-Spaziergang ist bereits terminiert: Aufgrund der großen Nachfrage werden am 17. Februar weitere Wohnhäuser zum Zielobjekt von Geißlers Wärmebildkamera.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.02.2020