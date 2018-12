Schwere Hypothek

Er ist ein erfahrener Kämmerer und als gebürtiger Ludwigshafen kennt er die Finanzlage. Dies ist sicherlich von Vorteil, hilft aber nur bedingt. Denn Andreas Schwarz übernimmt eine der schwierigsten und undankbarsten Aufgaben in der Stadt – obwohl die Rahmenbedingungen so günstig sind wie selten. Trotz seit Jahren überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuereinnahmen und eines historisch niedrigen Zinsniveaus klafft im Haushalt eine Riesenlücke. Eine Besserung ist nicht in Sicht – ungeachtet aller berechtigter Appelle an Bund und Land, mehr Geld für die Kommunen bereitzustellen. Schier hoffnungslos ist die Lage auch deshalb, weil enorme Lasten durch die immer teurer werdenden Sanierungen der beiden Hochstraßen hinzukommen. Schon jetzt ist der Schuldenstand eine immense Hypothek für künftige Generationen. Bislang waren Stadtvorstand und Stadtrat weithin ratlos, wie eine nachhaltige Besserung zu erreichen ist. Der Gewerbesteuerhebesatz kann nicht weiter erhöht werden. Man darf gespannt sein, welche Akzente Schwarz setzen will und kann. Es geht um nichts Geringeres, als den finanziellen Totalabsturz der Stadt zu vermeiden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018