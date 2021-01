Schwerer Verkehrsunfall auf L 530 - sieben Personen verletzt

Ludwigshafen.Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Ludwigshafen sind sieben Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gegen 16.45 Uhr auf der Umgehungsstraße L530 kurz vor dem Ortseingang Maudach. Alle zum Teil schwer verletzten Personen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Umgehungsstraße war für diesen Zeitraum komplett gesperrt.

