Schwert- und Sternstraße gesperrt

Ludwigshafen.Wegen Baugrund- und Kampfmittelerkundungen werden am heutigen Montag, 26. November, die Schwertstraße komplett und die Sternstraße teilweise für den Verkehr gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, betrifft dies den Zeitraum zwischen 9 und 12 Uhr. Von 7 bis 17 Uhr wird sowohl heute als auch am Dienstag in der Schwertstraße beidseitig und in der Sternstraße einseitig in Höhe der Schwertstraße ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Noch bis Mittwoch sind in der Schwertstraße bei Probebohrungen mehrere Teilsperrungen notwendig. Die Maßnahmen dienen der Planung der Kanalsanierung. Die Stadt bittet Anwohner, die Autos an den genannten Tagen umzuparken. jei

