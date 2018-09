Schwerverletzter gefunden

Ludwigshafen.Ein 77-Jähriger Mann ist mit sehr schweren Verletzungen am Straßenrand in der Wredestraße gefunden worden. Die Polizei hat bislang keine Hinweise darauf, woher sie stammen. Einen Raub und ein Gewaltdelikt schließen die Ermittler derzeit ebenso wenig aus wie einen Verkehrsunfall oder einen Unglücksfall. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten zwei Passanten am Montag gegen 18.45 Uhr den Mann gefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Der 77-Jährige ist nicht ansprechbar. Über die Art der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen. Sie sucht dringend nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/963-27 73. ott

