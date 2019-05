Schwierige Suche

Auch wenn das Endergebnis am Montagabend für beide großen Parteien nicht mehr ganz so schlimm aussah wie tags zuvor, bleibt es dabei: Ein politisches Beben hat die Stadt erschüttert. Die Verluste sind dramatisch. Die SPD kommt in ihrer einstigen roten Hochburg gerade mal auf rund ein Viertel der Stimmen. Noch stärker wurde die CDU gerupft. Lag sie vor 15 Jahren bei rund 43 Prozent, so wurde ihr Anteil mittlerweile fast halbiert. Die Gründe liegen aber nicht nur am Bundestrend mit dem Höhenflug der Grünen, sondern sind auch hausgemacht.

Die Hängepartie beim Metropol-Projekt sorgte ebenso für starken Verdruss wie die Kehrtwende und Unklarheiten bei der Hochstraße Süd. Hinzu kommen ungelöste Probleme wie Innenstadt-Misere und Schuldenlast. Trotz guter Konjunktur bleiben Arbeitslosenzahlen und Schulabbrecherquote überdurchschnittlich hoch. Der Sanierungsstau an Schulen nimmt nicht ab – all diese Hausaufgaben bleiben für den neuen Stadtrat, der um seine Aufgabe nicht zu beneiden ist.

Die Akzente der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck für mehr Bürgernähe sind richtig, können aber große Probleme der Stadt nicht überdecken. Angesichts der Großprojekte wie zu den Hochstraßen wären verlässliche Mehrheiten im Stadtrat wünschenswert. Es ist derzeit nicht absehbar, ob die große Koalition der Verlierer weiterhin zu zweit regieren will oder sich einen dritten Partner sucht. Wobei es nicht leicht ist, ein stabiles Dreier-Bündnis zu schmieden – wie frühere Erfahrungen gezeigt haben. Auf jeden Fall ist mit zähen Verhandlungen zu rechnen. Es bleibt spannend – auch nach der Wahl.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019