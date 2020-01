Schwierige Suche nach Ärztehaus-Standort

Ludwigshafen.„Ich habe inzwischen eine leise Ahnung, was dieses Amt bedeutet“, meinte Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) in seiner ersten Neujahrsansprache. Im Juni hatte er es vom bis dahin dienstältesten Ortsvorsteher Udo Scheuermann übernommen. Schwieriger als gedacht sei es gewesen, einen geeigneten Standort für das dringend benötigte Ärztehaus zu finden, so Meier. Anwohner hatten sich gegen den geplanten Standort in der Horst-Schork-Straße ausgesprochen; die Stadt hatte Alternativen geprüft.

Letztlich komme man aber am Standort Horst-Schork-Straße nicht vorbei. Die Verwaltung habe nun die nächsten Schritte eingeleitet. Das Gelände Friedrichstraße 87-89 soll für eine Wohnbebauung erschlossen werden. „Auch dieser Prozess steht leider noch am Anfang“, so Meier. Erfreulich sei aber, dass nach der Kommunalwahl generell das Interesse, über Parteigrenzen hinweg lösungsorientierte Kompromisse zu finden, geblieben sei.

Im Gemeinschaftshaus Pfingstweide wurde das 50-jährige Bestehen des Stadtteils gefeiert. Dies könnte aber dort die letzte große Veranstaltung gewesen sein, befürchtet Meier. Denn bei einer Begehung wurden Brandschutzmängel festgestellt, deren Beseitigung etwa 1,3 Millionen Euro koste. Ohne diese Maßnahme sei aber das Gemeinschaftshaus nicht mehr sicher nutzbar. Da das Gebäude in einem „energetisch miserablen Zustand“ sei, habe die Lukom entschieden, das Haus zu entmieten und an das Gebäudemanagement zurückzugeben.

„Schandfleck vermeiden“

„Ich fordere, so schnell wie möglich eine Entscheidung zu treffen, wie es mit dem Gemeinschaftshaus weitergeht“, so Meier. „Es darf nicht dazu kommen, dass wir ein Gebäude mit eingeworfenen Scheiben und mit Holztafeln vor den Fenstern haben. Wir wollen keinen Schandfleck in unserem Stadtteil entstehen lassen“, stellte der Ortsvorsteher klar. hbg

