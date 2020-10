Schwimmkurse starten wieder

Ludwigshafen.Im November beginnen im Hallenbad Süd die neuen Schwimmkurse für Kinder sowie Aqua-Jogging-Angebote. Wie die Stadt mitteilt, gibt es einen Kurs für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren (dienstags und donnerstags, 13.30 Uhr) und einen Folgeschwimmkurs für Kinder dienstags um 15.30 Uhr. Dazu bietet das Hallenbad zwei Säuglings-Wasserkurse an (donnerstags, 10.30 und 11 Uhr). Aqua-Jogging-Kurse finden montags um 17 Uhr und donnerstags um 12 Uhr statt.

Die Anmeldung für die Angebote erfolgt per E-Mail an hallenbad.sued@ludwigshafen.de. Angegeben werden müssen der Wunschkurs, Name (bei Kindern auch Geburtsdatum) sowie eine Telefonnummer. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.10.2020