Scooter-Fahrer zückt Messer

Ludwigshafen.Ein Streit zwischen einem Auto- und einem E-Scooter-Fahrer ist in der Mundenheimer Straße derart eskaliert, dass einer der Beteiligten ein Messer gezückt hat. Laut Polizeibericht vom Mittwoch fühlte sich der 59-jährige Rollerfahrer am Dienstag von dem Pkw eines 31-Jährigen gestört und schlug auf dessen Motorhaube. Das veranlasste den Eigentümer dazu, aus seinem Wagen zu steigen und den Täter zur Rede zu stellen. Aus dem Streit entwickelte sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Scooter-Fahrer dem 31-Jährigen ins Gesicht schlug. Dieser wischte seinem Kontrahenten im Gegenzug die Brille von der Nase. Daraufhin zog der 59-Jährige das Messer und bedrohte den Jüngeren.

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei trennte die Streithähne. Beide müssen sich wegen Körperverletzung verantworten. Hinweise zu dem Vorfall und dem genauen Ablauf nimmt die Polizei unter Telefon 0621/963-21 22 entgegen. jei

