Sechs Empfänge in den Stadtteilen

Ludwigshafen.In sechs Stadtteilen laden Ortsvorsteher zu Neujahrsempfängen. Die Veranstaltung in Rheingönheim mit Wilhelm Wißmann beginnt am Freitag, 11. Januar, 18 Uhr, in der „Frei Heil“-Halle. Der Empfang in Oggersheim mit Barbara Baur findet am Samstag, 12. Januar, 11 Uhr, in der Treiber-Halle statt – zur selben Zeit wie das Treffen im Gemeinschaftshaus Ruchheim mit Heike Scharfenberger. Anke Simon lädt in Mundenheim am Sonntag, 13. Januar, 14 Uhr, ins Franz-Siegel-Haus ein. Jeweils um 15 Uhr beginnen am Sonntag die Empfänge mit Udo Scheuermann im Oppauer Bürgerhaus sowie mit Klaus Schneider (Gartenstadt) im Pflegeheim Hans-Bardens-Haus. ott

