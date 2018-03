Sechs Jahre Haft wegen Drogenhandels

Anzeige

Ludwigshafen.Zu sechs Jahren Freiheitsstrafe wegen bandenmäßigen Drogenhandels und unerlaubten Waffenbesitzes ist ein 26-jähriger Mann verurteilt worden. Zudem ordnete die Zweite Große Strafkammer des Frankenthaler Landgerichts die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungseinrichtung an.

Der Mann hatte die Vorwürfe der Anklage gestanden. Demnach handelte er zwischen November 2016 und Juli 2017 in Ludwigshafen und Altrip mit zwei mutmaßlichen Mittätern mit Betäubungsmitteln – gegen die anderen Männer wird derzeit in einem getrennten Verfahren verhandelt. Der 26-Jährige verkaufte unter anderem 1,5 Kilogramm Amphetamin und mehrere Hundert Gramm Marihuana mit Gewinn oder hielt es zum Verkauf bereit.

Er habe die Drogen herstellen sollen, alle drei hätten sich zudem scharfe Schusswaffen beschafft, führte Staatsanwältin Gabriele Werner in ihrem Vortrag aus. In der Ludwigshafener Wohnung sowie einer weiteren Unterkunft des Angeklagten in Altrip hatte die Polizei Drogen gefunden. Zudem wurden eine Feinwaage, Chemikalien und – „griffbereit“ in einer Sporttasche – eine geladene Pistole samt Schalldämpfer sichergestellt.