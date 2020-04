Sechs neue Corona-Fälle

Ludwigshafen.Die Zahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen ist am Donnerstag leicht gestiegen – von 91 auf 97 Fälle, teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises mit. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind nach Behördenangaben 139 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Dies sind 18 mehr als am Mittwoch. In Speyer sind 38 Menschen infiziert. In Frankenthal blieb die Zahl unverändert bei 25.

Für Bürgeranfragen hat die Verwaltung Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr ein Infotelefon unter 0621/504-60 00 geschaltet. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020