Sechs neue Fälle

Ludwigshafen.Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldet insgesamt 953 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Davon 452 in Ludwigshafen – das sind sechs mehr als am Vortag. 356 Menschen in Ludwigshafen gelten als genesen. In Frankenthal ist ein Fall dazu gekommen, im Rhein-Pfalz-Kreis fünf und in Speyer keiner. Anfang der Woche war es zu Irritationen gekommen, als das Landesuntersuchungsamt (LUA) bei der Nennung der Fallzahlen in der Pfalz von den Angaben des Gesundheitsamts abgewichen war. Dabei handelte es sich nicht um einen Fehler, sondern eine Folge unterschiedlicher Update-Zeiten, erklärte ein LUA-Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion. „Wir aktualisieren unsere Zahlen vormittags, das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises erst am Nachmittag.“ Deshalb waren die im Kreis gemeldeten 25 zusätzlichen Fälle am Montag nicht bei der Vorstellung der Zahlen des gesamten Bundeslandes dabei. jeb

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020