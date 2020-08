Sechs neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen hat sich bis Dienstagnachmittag auf 366 erhöht – dies sind sechs mehr als am Montag. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gelten mittlerweile 346 Menschen als genesen. Im Gegensatz zu Ludwigshafen hat sich die Lage im Umland nicht verändert. Im Rhein-Pfalz-Kreis sowie in Frankenthal und Speyer kamen keine weitere Fälle hinzu. ott

