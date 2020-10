Sechs neue Fälle in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen ist in Ludwigshafen bis Mittwochnachmittag um sechs auf 672 gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises gelten 582 Personen wieder als genesen. Damit liegt die Anzahl der akut Infizierten in der Chemiestadt aktuell bei 88. Zwei Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Inzidenzwert – die Summe der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle umgerechnet auf 100 000 Einwohner – liegt bei 21, also nicht im kritischen Bereich. jei

