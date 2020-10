Sechs neue Infizierte

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Ludwigshafen hat sich bis Donnerstagnachmittag um sechs auf 642 erhöht. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises gelten 563 Menschen als genesen. Die Sieben-Tag-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner, sank in Ludwigshafen von 21 auf 17. Zum Vergleich: Im Rhein-Pfalz-Kreis kamen vier neue Fälle hinzu. Hier stieg die Inzidenzzahl auf 25. In Frankenthal und Speyer wurden keine neuen Infizierten gemeldet. ott

