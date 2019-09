Segensfeier für werdende Eltern

Ludwigshafen.„Segen berührt neues Leben“ – unter diesem Titel bieten die evangelische und die katholische Kirche in der Pfalz Segensfeiern für werdende Eltern an. „Das St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein“, betont die Klinikseelsorgerin Birgit Kiefer. Die Feier am Dienstag, 24. September, beginnt um 20 Uhr in der Krankenhauskapelle im zweiten Stock der Klinik (Salzburger Straße). Sie richtet sich an schwangere Frauen, ihre Partner und alle, die sich auf ein Kind freuen – auch an diejenigen, denen die Kirche fremd ist. Einmal im Vierteljahr findet dienstags eine solche Feier statt – das übernächste Mal am 17. Dezember. ott

