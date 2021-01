Ludwigshafen.Ein 44-Jähriger, der seit 15 Jahren ohne Führerschein unterwegs war, ist von der Polizei zufällig erwischt worden. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann am Mittwoch gegen 9.10 Uhr mit einem Mercedes in der Oppauer Straße kontrolliert. Der 44-Jährige musste das Auto vor Ort abstellen. Die Beamten behielten die Schlüssel ein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.01.2021