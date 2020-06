Seit Mittwoch ohne Neuinfektion

Ludwigshafen.Die Gesamtzahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Ludwigshafen in den vergangenen beiden Tagen stabil geblieben. Stand Freitagmittag waren in der Chemiestadt 327 Menschen infiziert – genauso viele wie am Mittwoch. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sank unterdessen auf 14, denn 311 Menschen gelten bereits wieder als genesen. Zwei Patienten sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis (250) kamen zwei Fälle hinzu, in Speyer (91) einer und in Frankenthal (44) blieb die Zahl stabil. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.06.2020