SEK-Einsatz in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat am Montagvormittag eine Wohnung in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen gestürmt und dabei mehrere Personen vorläufig festgenommen. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Der Grund sei eine "unklare Bedrohungslage" gewesen, es gebe jedoch keinen terroristischen Hintergrund, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann auf Nachfrage dieser Zeitung. Es gebe in diesem Fall Bezüge zum Rhein-Main-Gebiet, weshalb der Zugriff durch die hessische Polizei erfolgte. Man habe nach Beweismitteln für die Bedrohungslage in der Wohnung gesucht. Dabei seien auch Personen vorläufig festgenommen worden.

Mehr wollte der Oberstaatsanwalt mit Hinweis auf den laufenden Einsatz und dessen Auswertung nicht sagen. Weitere Erklärungen und eine Pressemitteilung in der Sache kündigte Hartmann für Dienstag an.