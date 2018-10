„Selbsthilfe ist ein Segen“

Ludwigshafen.Die Diagnose Krebs ist für Betroffene ein großer Schock. Mit dieser Belastung umzugehen und Strategien für ein trotz der Krankheit erfülltes Leben zu entwickeln, das hat sich die Frauenselbsthilfe (FSH) nach Krebs zur Aufgabe gemacht. Vor 40 Jahren wurde die FSH nach Krebs Ludwigshafen gegründet, zwei Jahre nach der ersten FSH-Vereinsgründung überhaupt. Zum Jubiläum fand im Rathaus ein Festakt statt – mit Schirmherrin und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). „Der Verein in Ludwigshafen war einer der ersten in Deutschland, Gründerin war Marianne Köhl. 30 Betroffene trafen sich damals regelmäßig“, sagte Gruppenleiterin Aicha Hamoud-Gogollok, die vor 30 Jahren selbst mit Krebs konfrontiert war. „Wir haben dazu beigetragen, dass Krebs kein Tabuthema mehr bleibt. Der Verein organisiert Vorträge und bietet Hilfe für Kranke und Hinterbliebene, zurzeit sind es 200 Betroffene.“

Da der Verein keine Mitgliedsbeiträge verlangt, ist er auf Spenden angewiesen und wird von Sponsoren unterstützt. „Am liebsten wäre mir, wir wären heute gar nicht hier, denn das würde bedeuten, dass es Krebs gar nicht gäbe“, so Jutta Steinruck. „Die Diagnose löst bei den Patienten große Ängste aus, Fragen zu Therapien und Heilungschancen werden gestellt. Die FSH begleitet die Menschen durch ein Leben mit und nach dem Krebs, die Betroffenen werden von ihrer Krankheit abgelenkt durch gemeinschaftliche Unternehmungen. Der Verein kann stolz sein, was er bisher alles erreicht hat.“

Auch die Landesvorsitzende der FSH Rheinland-Pfalz und Saarland, Sylvia Brathuhn, nahm am Festakt teil: „Die Betroffenen haben den Mut zu sagen: Ja, wir sind krank, und ja, wir wollen etwas tun, nämlich auf andere Betroffene zugehen. Sie möchten ein gutes Leben, auch wenn dies anders aussieht.“

500 000 Neuerkrankungen jährlich

Das Ehrenamt spielt eine entscheidende Rolle, doch die Freiwilligen haben sich verändert. „Heute engagiert man sich immer mehr in kurzen Projekten, daher ist die langfristige Leistung des Vereins hoch anzurechnen“, sagte die Vorsitzende. „In Deutschland erkranken jedes Jahr 500 000 Menschen an Krebs, 120 000 Erkrankte sterben jährlich. In den 1970er Jahren, als der Verein gegründet wurde, gab es noch keinen offenen Umgang mit der Krankheit“, sagte Klaus H. Baumann, Chefarzt der Frauenklinik am Klinikum Ludwigshafen. „Heute dagegen ist der Umgang zwar offener, dafür schauen die Betroffenen im Internet nach und sind mit den vielen Informationen überfordert.“ Der goldene Mittelweg sei schließlich der Weg zu Spezialisten und zur Selbsthilfegruppe. „Selbsthilfe ist ein Segen, man stiftet sich Hoffnung, gerade dann, wenn es unmöglich scheint“, so Thomas Schopperth, Geschäftsführer der Krebsgesellschaft.

