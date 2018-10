Selbsthilfegruppe feiert Jubiläum

Ludwigshafen.Der Verein Frauenselbsthilfe nach Krebs feiert sein 40-jähriges Bestehen bei einer Veranstaltung am Mittwoch, 17. Oktober, 15 Uhr, im Stadtratsaal im Rathaus. Nach der Begrüßung durch die Gruppenleiterin Aicha Hamoud-Gogollok stehen Grußworte von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Sylvia Brathuhn, Landesvorsitzende des Vereins Frauenselbsthilfe nach Krebs, sowie Klaus H. Baumann, Chefarzt an der Frauenklinik und am Brustzentrum des Klinikums Ludwigshafen, auf dem Programm. Vorträge halten Thomas Schopperth, Geschäftsführer der Krebsgesellschaft, sowie Holger Ludwig, Frauenarzt und Bürgermeister von Bad Bergzabern. Die Feier wird von einem Ensemble der Musikschule umrahmt. ott

