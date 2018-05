Seniorendisco im Musikpark

Anzeige

Ludwigshafen.Sich in die Jugendtage zurückversetzen können Senioren bei einer Party im Ludwigshafener Musikpark am Sonntag, 6. Mai. Dann bieten die städtische Abteilung Seniorenförderung und der Seniorenrat erstmals eine „Senioren-Disco“ an. Los geht es in dem Club am Berliner Platz um 14.30 Uhr, das Ende der Feier ist für 18 Uhr vorgesehen. Gespielt werden Oldies, Schlager und aktuelle Musik, der DJ nimmt auch Musikwünsche entgegen. Neben einer Tanzfläche im „Stadl“ gibt es auch einen Bereich mit Sitzgelegenheiten, wo auch Kaffee und Kuchen angeboten werden. Der Eintritt in den Musikpark ist frei, der Zugang für die Besucher ist durch einen Aufzug barrierefrei möglich. jei