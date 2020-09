Seniorenkurse starten wieder

Ludwigshafen.Das Vital-Zentrum (Raiffeisenstraße 24) bietet ab Oktober wieder Kurse für Senioren an. Am Montag, 5. Oktober, startet der Kurs „Energiearbeit“. Um Tanzen im Sitzen geht es ab Dienstag, 13. Oktober. Gymnastikkurse beginnen am 7. und 9. Oktober. Im nächsten Monat lädt auch das Begegnungszentrum „Komm R(h)ein! Rheingönheim“, Hoher Weg 45-47, wieder zu Gruppenaktivitäten. So startet am Montag, 5. Oktober, um 14 Uhr ein Gymnastikkurs. Für alle Angebote ist eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 0621/504-27 16.

In den Senioreneinrichtungen LU kompakt und Cafe Klick beginnen die Kurse am 15. Oktober. Für alle Aktivitäten ist eine Anmeldung erforderlich. Die Abstand- und Hygieneregeln sind in allen Einrichtungen einzuhalten. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf jeweils zehn begrenzt. Programmhefte können im Internet unter www.ludwigshafen.de eingesehen werden. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020