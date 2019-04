Seniorin erkennt Telefonbetrug

Ludwigshafen.Eine 75-jährige Ludwigshafener ist trotz mehrfacher Versuche nicht auf eine Telefonbetrügerin hereingefallen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte eine Unbekannte sie in den vergangenen zwei Wochen fünfmal angerufen. Die Anruferin teilte ihr immer mit, dass sie ein hochwertiges Kissen gewonnen habe und einen Gutschein erhalten würde. Dazu müsse sie nur mitteilen, wann sie zu Hause sei, damit man ihr den Gutschein persönlich überreichen könne. Nachdem die 75-Jährige der Unbekannten jedes Mal erklärte, dass sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen habe und sie auch kein Interesse an einem Gutschein habe, legte die Anruferin wieder auf. ott

