Sensationelle Sprünge und Stunts in der Manege

Ludwigshafen.Mit rund 700 Besuchern feierte der Weihnachtszirkus am Samstag eine umjubelte Premiere vor der Eberthalle. Alle Jahre wieder organisiert Zirkusdirektor Stephan Riedesel das Programm und bringt bereits zum 16. Mal „die Crème de la Crème“ der internationalen Zirkuswelt an den Rhein. Auch in diesem Jahr begeistert das neue Programm mit atemberaubender Weltklasseartistik, schönen Tieren, modernen Showeffekten und einem Gagfeuerwerk fröhlicher Clowns. Für Weihnachtsstimmung sorgt der Weihnachtsmann bei der Eröffnung in der Manege.

Mit Charme und Herzblut ist Zirkusdirektor Stephan „Tibo“ Riedesel auch Artist und präsentiert eine Rola Rola-Akrobatik, eine Brett-Balance auf Rollen und begeistert mit Jonglage. Sein sechsjähriger Sohn Tyron zeigt gemeinsam mit Onkel Gerome Frank herzerfrischende Clownerie. Die beiden sorgen nicht nur für zahlreiche Lacher, sondern sind auch der „rote Faden“ des Programms.

Der Schweizer Star-Artist Francesco Nock präsentiert eine Drahtseilartistik mit sensationellen Sprüngen über brennende Stangen- und das sogar blind mit einer Mütze über dem Kopf. Action und Adrenalin pur gibt es bei den waghalsigen Motorradstunts des Trio Stoichev in der fünf Meter großen Stahlkugel. In rasanter Geschwindigkeit fahren sie mit der Gefahr um die Wette und ernten jubelnden Applaus. Aber auch als Duo sorgen die Schweizer im Todesrad für Nervenkitzel.

Tierlehrer Kalli Frank lässt mit Dressuren das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Mensch und Tier erkennen. So drehen Vollblut-Araber, sibirische Steppenkamele, Langhorn-Rinder aus Texas, Lamas aus Peru und Zwergesel aus Marokko ruhig ihre Runden in der Manege. „Ich bin mit den Tieren aufgewachsen und arbeite seit meinem zweiten Lebensjahr mit ihnen. Sie alle haben ganz viel Vertrauen in mich und fressen mir aus der Hand“, erzählt der 20-jährige Kalli Frank im Gespräch. Insgesamt 15 Artisten zeigen ihr Können und begeistern mit Vertikaltüchern und dem Luftring unter der 32 Meter hohen Zirkuskuppel, einer Jonglage oder Handstandakrobatik.

