Serie von Einbrüchen

Ludwigshafen.Eine Reihe von Einbrüchen beschäftigt derzeit die Polizei in Ludwigshafen. Wie die Beamten gestern mitteilten, ereigneten sich seit Gründonnerstag sechs Vorfälle im Stadtgebiet, dreimal scheiterten die Täter. Aus einem Einfamilienhaus in der Frankenthaler Straße entwendeten Unbekannte Bankunterlagen und eine EC-Karte. Die Kriminellen hatten die Terrassentür aufgehebelt, während die Bewohner im Urlaub weilten. Der Tatzeitraum liegt zwischen 3. März und vergangenen Dienstag. Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten Einbrecher aus einer Bäckerei in der Industriestraße. Nach Polizeiangaben wurde dort in der Nacht auf Dienstag eine Schiebetür aufgehebelt.

Ebenfalls in der Industriestraße verschafften sich unbekannte Täter über die Osterfeiertage Zutritt zu einer Gerüstbaufirma. Auf dem Gelände brachen sie einen Lkw auf und stahlen zwei Bohrmaschinen. Der Schaden beläuft sich auf 4000 Euro. Im gleichen Zeitraum entwendeten Kriminelle einen Akkuschrauber aus einem Gartenhaus des Kleingartenvereins in der Brunckstraße. Ohne Erfolg verliefen Einbruchversuche an einer Schule in der Mundenheimer Straße, bei einem Optiker in der Bürgermeister-Fries-Straße und einem Wohnhaus in der Karl-Reiß-Straße. Hinweise zu allen Fällen unter Telefon 0621/963-27 73. jei