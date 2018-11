Serie von Einbrüchen

Ludwigshafen.Eine Reihe von Einbrüchen beschäftigt derzeit die Polizei in Ludwigshafen. Wie die Beamten gestern mitteilten, verschafften sich Kriminelle im Laufe der vergangenen Tage Zutritt zu einer Bäckerei in der Bismarckstraße. Dort entwendeten sie rund 100 Euro Münzgeld. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagabend und Montagmorgen. In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte durch ein Fenster in ein Lokal in der Berliner Straße ein und knackten mehrere Spielautomaten auf. Mit einem noch nicht bezifferten Geldbetrag flüchteten sie.

Ebenfalls eingebrochen wurde am Sonntag zwischen 16 und 22 Uhr in eine Bude des Winterdorfs vor der Rhein-Galerie. Dort wurde jedoch ebenso nichts gestohlen wie bei einem Vorfall am frühen Montagmorgen. Da brachen unbekannte Täter in ein Blumengeschäft in der Bismarckstraße ein. Ein Anwohner hatte um 3 Uhr verdächtige Geräusche gehört, die Polizei jedoch erst rund eine Viertelstunde später darüber informiert, so dass die Einbrecher bei deren Eintreffen schon weg waren. Hinweise zu den Fällen unter Telefon 0621/963-27 73. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018