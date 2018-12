Serie von Einbrüchen

Ludwigshafen.Eine Reihe von Einbrüchen im Stadtgebiet beschäftigt derzeit die Ludwigshafener Polizei. Wie die Beamten mitteilten, sind nach den Feiertagen fünf Fälle gemeldet worden. Im Bubenpfad warfen Unbekannte zwischen Dienstag und Donnerstag die Scheibe einer Firma mit einem Stein ein und gelangten so ins Innere. Dort wurden mehrere Gegenstände entwendet. In der Nacht auf gestern hebelten Kriminelle die Tür einer Bäckerei in der Fuggerstraße auf und durchwühlten den Laden. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Die Ferienzeit nutzten Täter aus, um zwischen Freitag, 21. Dezember, und Donnerstag in die Ernst-Reuter-Schule einzudringen und Feuerlöscher mitgehen zu lassen. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Keinen Erfolg hatten Unbekannte in zwei Wohnhäusern in der Pfarrer-Friedrich-Straße und Im Zinkig, wo es jeweils beim Einbruchsversuch blieb. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0621/963-27 73 entgegen. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018