Serie von Einbrüchen

Ludwigshafen.Eine ganze Reihe von Einbrüchen in Kellerabteile beschäftigt derzeit die Polizei in Ludwigshafen. Wie die Beamten mitteilten, verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Gudrunstraße. Aus den Lagerräumen stahlen sie Werkzeuge von noch unbekanntem Wert. In der Nacht zuvor drangen Kriminelle in ein Kellerabteil eines weiteren Mehrfamilienhauses in der Hermann-Hofmann-Straße ein und stahlen einen Computer. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 29. Oktober, und vergangenem Dienstag hatten Unbekannte verschiedene Geräte und eine Flasche Whiskey im Gesamtwert von 900 Euro aus einem Keller in der Salzburger Straße gestohlen.

Hinweise zu den drei Fällen nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0621/963-21 22, -22 22 und 27 73 sowie per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de (für Fall eins), kiludwigshafen@polizei.rlp.de (Fall zwei) oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de (Fall drei) entgegen. jei

