Service beschränkt

Ludwigshafen.Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst bleiben am heutigen Mittwoch neben den städtischen Kitas und den Hallenbädern auch die Bürgerbüros Oppau und Achtmorgenstraße geschlossen. Wie die Stadt gestern weiter mitteilte, hat das Bürgerbüro im Rathaus aber regulär von 8 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Die drei Wertstoffhöfe sind hingegen geschlossen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass nicht alle vorgesehenen Leerungen des Rest- und Bioabfalls sowie sämtliche Abholungen der Leichtstoffsäcke und des Altpapiers erfolgen können. Die Bürger werden dennoch gebeten, die Abfallbehälter wie gewohnt bereit zu stellen. Die ausgefallenen Touren sollen zeitnah nachgeholt werden – gleiches gilt für die am heutigen Mittwoch vorgesehenen Sperrmüll-Abholungen. An den Abfuhrterminen am Donnerstag und Freitag, 22./23. März, ändert sich jedoch nichts. ott