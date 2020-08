Sexuelle Belästigung

Ludwigshafen.Ein 40-jähriger Mann hat mehrere Frauen im Bereich des Willersinn- und Begütenweihers sexuell belästigt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf Nachfrage erklärte, hatte der Mann am Freitagnachmittag mehrfach versucht, Frauen festzuhalten und zu küssen. Nach einer Täterbeschreibung konnten Beamte einen 40-jährigen Mann aus Weinheim vor Ort ermitteln. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Laut Polizeiangaben ist der 40-Jährige bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 zu melden. ott

