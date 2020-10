Ludwigshafen.Bei Kontrollen in der Ludwigshafener Innenstadt haben Beamte des Hauptzollamtes Karlsruhe Schmuggelware gefunden. Laut Mitteilung vom Montag wurden in einem Lebensmittelgeschäft unter der Ladentheke rund 2000 unversteuerte Zigaretten und 44 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt. Als die Einsatzkräfte dann die Lagerräume begutachteten, stießen sie auf mehr als 300 Kilogramm Kaffee, für den ebenfalls keine Versteuerungsnachweise vorgelegt werden konnten.

Parallel wurden in einem Kiosk nochmals 31 Kilogramm Shisha-Tabak sichergestellt. „Auch hier wurde die Steuer in Höhe von mindestens 22 Euro pro Kilogramm nicht entrichtet“, so das Hauptzollamt. Die Betriebe erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Der Betreiber eines Friseurgeschäfts verstieß zudem gegen die Verpflichtung zur Führung einer Stundenaufzeichnung – er muss mit einem Bußgeld rechnen. jei

