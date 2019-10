Shopping ohne Hektik

Ludwigshafen.Zu einem entspannten Stadt- und Einkaufsbummel lädt der verkaufsoffene Sonntag am 3. November in Ludwigshafen ein. Die Rhein-Galerie, das Rathaus-Center und die Fachgeschäfte der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr. „Ludwigshafens Einkaufscenter sind am 3. November Anlaufstelle für alle Shoppingbegeisterten der Metropolregion Rhein-Neckar“, wird Michael Cordier, Geschäftsführer der Kongress- und Marketing-Gesellschaft und des Marketing-Vereins Ludwigshafen, in einer Pressemitteilung zu der Aktion zitiert.

„Die Menschen lassen sich beim Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag mehr Zeit als in der hektischen Arbeitswoche. Die nutzen sie, um die Einkaufscenter und auch die Fachgeschäfte – insbesondere die Facheinzelhändler von TOPinLU – zu besuchen.“

Mit „Zuckerwatte, Karussells und guter Laune“ lockt zudem der Herbstzauber, der am Samstag, 2. Oktober, auf dem Berliner Platz eröffnet wird. Mit vielen Angeboten schlägt die Veranstaltung einen Bogen von traditionellen Jahrmarktaktionen hin zu modernen Fahrgeschäften. Dabei können sich die jüngeren Besucher etwa auf Fahrten mit der „Orient-Reise“ und der „Biene Maya“ freuen. Ebenso mit von der Partie sind die Volksfest-Klassiker Autoscooter und „Happy Fly“. Daneben runden Spiel- und Verkaufsstände sowie Imbissangebote das Spektrum ab. Die Veranstaltung ist bis zum Mittwoch, 6. November, auf dem Berliner Platz zu Gast. Der Festplatz ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Auf dem Platz der Deutschen Einheit hält das Winterdorf ein kulinarisches Angebot für seine Besucher bereit. mav

