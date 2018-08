„Sie hat viele Projekte angestoßen“

Anzeige

„Ich bin stets optimistisch“, erläuterte die 64-Jährige ihre Grundeinstellung. „Von den Zahlen waren wir nicht immer erfolgreich, mit unserem Tun aber schon.“

Ihrem Nachfolger Daniel Lips (38), der bislang in Frankfurt am Main tätig war, überreichte sie ein Heft mit den Worten: „Ich habe in Ludwigshafen keine Geschichte geschrieben, aber an einigen Kapiteln mitgewirkt. Ich hoffe, Sie können diesen Weg gut fortsetzen.“ ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.08.2018