„Sie spürt, wenn jemand Hilfe braucht“

Ludwigshafen.Jedes Jahr verleiht der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen den Albert-Schweitzer-Preis für herausragendes soziales Engagement an Abgänger der Realschulen Plus und der integrierten Gesamtschulen. Ins Leben gerufen wurde er im Jahre 1996. In diesem Jahr ging der Preis an die 15-jährige Schülerin Karlin Juki von der Realschule Plus der IGS Ernst Bloch in Oggersheim.

Dekanin überreicht Urkunde

Normalerweise findet die Verleihung in einem größeren, feierlichen Rahmen statt, doch wegen der Coronakrise war dieser Rahmen nun kleiner. Nur zehn ihrer Klassenkameraden durften an der Verleihung im Filmsaal der IGSLO teilnehmen. Doch das schmälert die Bedeutung des Preises auf keinen Fall. Überreicht wurde die Urkunde von Dekanin Barbara Kohlstruck. „Karlin erhält den Preis nicht für eine spezielle Aktion, sondern für ein Verhalten im Geiste Albert Schweitzers“, so Kohlstruck. Der Arzt, Theologe und Nobelpreisträger Albert Schweitzer (1875 bis 1965) gründete und leitete in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Krankenstation in Lambarene im zentralafrikanischen Gabun. „Albert Schweitzer war ein toller Mensch. Den Geist von Lambarene können wir auch heute noch gebrauchen“, sagte Jochen Schuff, stellvertretender Schulleiter. „Ich habe Karlin seit der fünften Klasse. Sie ist im sozialen Bereich ihren Mitschülern weit voraus“, sagte Lehrerin Susan Sinambari. „Sie ist sehr sensibel und spürt, wenn jemand Hilfe braucht. Dabei findet sie ein Mittelmaß, ohne sich aufzudrängen. Doch als sie in einem bestimmten Fall merkte, dass jemand zum Opfer einer Straftat geworden war, ließ sie nicht locker. Sie tröstete die Person, und schließlich kam es dazu, dass die Schule Anzeige erstatten konnte.“ Was in anderen Fächern, wie Mathe, nicht gut hinhaut, macht Karlin mit ihrer sozialen Ader und dem Gespür für Recht wieder wett. „Ich helfe Menschen, auch wenn es mir selbst nicht gut geht. Ich möchte andere Menschen unterstützen, und wenn es ihnen besser geht, kann ich halbwegs lächeln“, sagte Karlin nach der Preisverleihung.

Auslandsjahr geplant

Jetzt, da sie den Schulabschluss hat, kann sie ihrer Begabung auch außerhalb der Schule nachgehen, an Gelegenheiten wird es nicht mangeln. Die aktuellen Probleme aufgrund von Rassismus in den USA nimmt sich Karlin sehr zu Herzen. Daher hat sie bereits Pläne für die Zeit nach Corona: „Ich möchte gerne als Au Pair in die USA zu einer dunkelhäutigen Familie, um zu zeigen, dass Schwarze und Weiße gut zusammenleben können.“ Ganz im Sinne Albert Schweitzers.

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020