Sieben Corona-Fälle in Ludwigshafener Altenheim

Ludwigshafen.Im Dr.-Hans-Bardens-Haus, einem von zwei Altenheimen des Ludwigshafener Klinikums, ist das Coronavirus ausgebrochen. Wie Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther am Dienstag bestätigte, sind vier Bewohner und drei Mitarbeiter der Einrichtung positiv getestet worden. "Drei der vier infizierten Bewohner sind symptomfrei, einer ist zur Behandlung ins Klinikum gebracht worden", so Günther. Die infizierten Bewohner seien alle um die 90 Jahre alt. "Deshalb sind wir natürlich alarmiert."

Nach dem ersten positiven Befund bei einer Mitarbeiterin am Sonntag sei ein Wohnbereich mit 17 Seniorinnen und Senioren vollständig getestet und unter Quarantäne gesetzt worden. Auch neun Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne. Mittlerweile sei die Testung aller 173 Bewohner und rund 100 Mitarbeiter des Dr.-Hans-Bardens-Hauses angeordnet worden. Mit den Ergebnissen ist am Mittwoch zu rechnen.

Unterdessen ist das Haus für Besucher und für Neuaufnahmen geschlossen worden. Wegen der ausfallenden Mitarbeiter musste der Betrieb umorganisiert werden. "Aber wir können das auffangen", so Günther.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020