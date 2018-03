Sieben Fahrer unter Drogen am Steuer

Anzeige

Ludwigshafen.Bei einem Kontrolltag auf den Autobahnen rund um Ludwigshafen hat die Polizei sieben Autofahrer erwischt, die unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim gestern weiter mitteilte, gerieten bei der Aktion am Montag zwischen 7 und 19 Uhr zwei Fahrer ohne und einer mit gefälschtem Führerschein in die Kontrolle. Bußgelder kommen auf zehn Verkehrsteilnehmer zu – unter anderem, weil sie nicht angeschnallt waren oder am Steuer ihr Handy benutzten.

„Erfreulicherweise“ hätten sich immerhin alle Fahrzeuglenker an die Vorschrift gehalten, im Stau eine Rettungsgasse zu bilden, schreibt die Polizei von einem positiven Ergebnis des Kontrolltages.