Sieben Lokalderbys locken in der Vorrunde

Ludwigshafen.Die Fußball-Sommerpause in den Amateurklassen geht zu Ende. Am Wochenende steigt der Ludwigshafener SC nach zehn Jahren in der Verbandsliga als Absteiger erstmals wieder in der Landesliga in den Ring. In der Bezirksliga kommen vier der 16 Mannschaften aus Ludwigshafen und sorgen schon in der Vorrunde für sieben attraktive Lokalderbys. Als Absteiger aus der Landesliga kommt der BSC Oppau dazu – als Wiederaufsteiger aus der A-Klasse der ESV 1927 Ludwigshafen.

Beim Ludwigshafener SC gab es in der Sommerpause ein reges Kommen und Gehen. Neuer Trainer und Nachfolger von Michael Drese (jetzt FG 08 Mutterstadt) ist LSC-Juniorencoach Donato Villecco. Er muss nach elf Abgängen unter anderem von Jan Drese (FC Arminia 03), Dennis und Dominice Jolic (beide Phönix Schifferstadt), Julien (ASV Fußgönheim) und Prince Jubien (SV Sandhausen) am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Büchelberg fast eine komplett neue Mannschaft mit 15 Neuzugängen formieren.

Der SV Ruchheim, in der vergangenen Saison in der Bezirksliga überraschend Dritter, hatte zehn Neuzugänge und acht Abgänge – darunter Arber Zogaj, der zu Grün-Weiß Ludwigshafen als Spielertrainer wechselte. Trainer Tobias Ehrenberg muss am Samstag, 18.15 Uhr, bei der FG 08 Mutterstadt zeigen, ob die Ruchheimer erneut für einen Platz im oberen Tabellendrittel gut sind.