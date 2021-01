Sieben Verletzte

Ludwigshafen.Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der K 17 zwischen Maudach und Mutterstadt sind am Sonntagnachmittag sieben Insassen schwer verletzt worden. Der 21-jährige Fahrer des verursachenden Wagens wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Heidelberg gebracht. „Die Unfallursache ist weiterhin unklar, ein Gutachter wurde eingeschaltet“, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage. Zudem würden Zeugen auch von nachfolgenden Autos befragt.

Ein Ford Focus Schrägheck mit sechs Insassen im Alter von 15 bis 24 Jahren war kurz vor der Kreuzung Mohnstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Bordsteinkante geprallt. Dadurch kam der Wagen ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Ford Focus Kombi zusammen. Eine Frau wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwerstverletzt. Beide Fahrer wurden in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

K 17 stundenlang voll gesperrt

An beiden Autos entstand Totalschaden. Wegen der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn blieb die Straße bis 4.45 Uhr voll gesperrt. Sechs Rettungswagen, drei Notarztwagen sowie ein Leitender Notarzt waren im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen und die Feuerwehr Mutterstadt waren mit jeweils sechs Fahrzeugen und insgesamt 45 Mann ausgerückt. ott

