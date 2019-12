Siebenjähriger sorgt als Clown „Peppino“ für Furore

Ludwigshafen.Gerade einmal sieben Jahre alt und trotzdem schon vor Hunderten Besuchern im Scheinwerferlicht: Tyron Riedesel ist einer der jüngsten Clowns Deutschlands. Ab Samstag steht er an 13 Tagen beim „Ludwigshafener Weihnachtscircus“ auf dem Vorplatz der Friedrich-Ebert-Halle in der Manege und bringt das Publikum zum Lachen. „Am Anfang hatte ich immer Lampenfieber, aber jetzt nicht mehr“, berichtet das Nachwuchstalent, das seinen ersten Auftritt mit vier oder fünf Jahren hatte, im Gespräch mit dieser Zeitung. Wenn Tante Chantal Riedesel ihm die Schminke aufträgt (Bild), dann fühlt Tyron sich wohl. „Das sieht cool aus“, sagt der Junge, der in Frankenthal-Eppstein die Grundschule besucht. Dort lebt seine Familie, die in der fünften Generation Zirkus macht, unter dem Jahr. jei

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019