Siedlerkerwe in Notwende

Ludwigshafen.In der Siedlung Notwende wird am kommenden Wochenende „Lewerknedelkerwe“ gefeiert. Von Freitag, 13. Juli, bis Montag, 16. Juli, gibt es in der Siedlergemeinschaft ein musikalisches und kulinarisches Angebot. Den Auftakt macht am Kerwefreitag das Schlachtfest um 18 Uhr, gefolgt vom Fassbieranstich um 20 Uhr. Am Samstag wird ab 19 Uhr zur Musik von Jens Huthoff und Band gefeiert. Das Modellbootfahren lockt Kerwebesucher am Sonntag gegen 11 Uhr an die Melm. Ab 14 Uhr gibt es einen Kindernachmittag. Das traditionelle Leberknödelessen beginnt am Montag um 11 Uhr. Bereits ab heute ist die Straße Am Brückelgraben wegen der Kerwe bis Dienstagabend gesperrt. Die Buslinien 71 und 72 werden umgeleitet.